Песков заявил об осведомленности Запада о словах Путина

Песков: на Западе услышали слова Путина об ответе на поставки оружия Украине

На Западе услышали слова Владимира Путина об ответе на поставки военной помощи Украине для ударов по России. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

«Широкое распространение слов президента России в иностранных СМИ свидетельствует о том, что на Западе уже услышали одно из важнейших заявлений, которые вчера сделал Путин», — сообщил Песков.

Пресс-секретарь отметил, что слова Путина были «четкие, недвусмысленные и понятные всем». Он подчеркнул, что сигнал российского лидера «был считан» западными странами.

Ранее Владимир Путин заявил, что Россия имеет право поставлять оружие в регионы, откуда будут наноситься удары по чувствительным объектам государств, передающих вооружение Киеву. Он отметил, что ответ «может быть асимметричным».

