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17:20, 6 июня 2024Мир

Песков заявил об осведомленности Запада о словах Путина

Песков: на Западе услышали слова Путина об ответе на поставки оружия Украине

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

На Западе услышали слова Владимира Путина об ответе на поставки военной помощи Украине для ударов по России. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

«Широкое распространение слов президента России в иностранных СМИ свидетельствует о том, что на Западе уже услышали одно из важнейших заявлений, которые вчера сделал Путин», — сообщил Песков.

Пресс-секретарь отметил, что слова Путина были «четкие, недвусмысленные и понятные всем». Он подчеркнул, что сигнал российского лидера «был считан» западными странами.

Ранее Владимир Путин заявил, что Россия имеет право поставлять оружие в регионы, откуда будут наноситься удары по чувствительным объектам государств, передающих вооружение Киеву. Он отметил, что ответ «может быть асимметричным».

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      Дарья Устьянцева
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