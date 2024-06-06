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12:31, 6 июня 2024Наука и техника

В Samsung рассказали об ускорении смартфонов

Samsung предложила пользователям перезагрузить смартфоны, чтобы ускорить их

Фото: Unsplash

В корпорации Samsung рассказали, как решить проблему замедления смартфонов после обновления. Об этом сообщает издание Android Authority.

Ранее Google представила майское обновление Play System для Android, которое исправляет ошибки и улучшает безопасность магазина Google Play Store. После этого многие пользователи смартфонов Samsung пожаловались на проблемы. В частности, после обновления приложения на телефонах начали подолгу открываться и тормозить.

На проблемы отреагировали в поддержке Samsung. Специалисты компании подтвердили, что если после установки обновлений долгое время не перезагружать устройство, то работа смартфона может замедлиться. В этом случае в корпорации предложили пользователям перезагрузить свои девайсы, чтобы ускорить их работу.

По словам журналистов, многие мелкие неполадки и проблемы смартфонов решаются перезагрузкой. Также пользователи могут время от времени перезагружать свои телефоны или выключать их в качестве меры профилактики.

В конце мая корпорация Microsoft ввела новые правила для обновления компьютеров на базе Windows. В том числе пользователи коммерческих версий Windows могут не устанавливать апдейты сразу, а откладывать их на время.

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      Андрей Ставицкий
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