При атаке дрона ВСУ на российский регион пострадала мирная жительница

Губернатор Гладков: при атаке дрона ВСУ на Репяховку пострадала женщина

В Белгородской области при атаке дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) на окраину села Репяховка пострадала мирная жительница. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в Telegram.

По его словам, женщина самостоятельно обратилась в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой. Врачи оказали ей необходимую медпомощь. От госпитализации россиянка отказалась. «В результате атаки на территории сельхозпредприятия повреждена кровля хозобъекта. Оперативные службы работают на месте», — написал Гладков.

Ранее губернатор сообщил, что при атаке украинского беспилотника на Грайворон пострадал заместитель начальника отдела транспорта и дорожного хозяйства округа. Как стало известно, дрон упал и взорвался во внутреннем дворе здания местной администрации. Предварительно, чиновник получил контузию.

Кроме того, в ночь на 6 июня беспилотник ВСУ атаковал нефтебазу в Старооскольском городском округе Белгородской области. По словам Гладкова, в результате детонации начался пожар, который оперативно потушили. Кроме того, взрывная волна выбила окна в здании охраны. Пострадавших нет.