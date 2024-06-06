Путин оценил возможность подписания мирного договора с Украиной

Путин заявил, что на Украине найдется сторона, с которой можно подписать договор

Президент России Владимир Путин заявил, что для подписания мирного договора с Украиной необходимо желание Киева. Его слова передает РИА Новости.

По его словам, подписать договор можно не только с президентом, но и с другими политическими лицами в стране. «И с кем подписывать договор? Тем не менее, все можно решить, обо всем можно договориться, полнота власти, если переходит к спикеру парламента. Было бы желание подписывать договор», — сказал Путин.

Ранее российский лидер заявил, что желание некоторых стран добиться целей поражения России помешало заключению мирного договора между РФ и Украиной. Вместе с этим он подчеркивал, что конфликт закончится через два-три месяца, если Соединенные Штаты перестанут поставлять оружие Киеву.