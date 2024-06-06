Путин встретился с Додиком

Владимир Путин встретился с президентом Республики Сербской Додиком

Российский лидер Владимир Путин встретился с президентом Республики Сербской в составе Боснии и Герцеговины Милорадом Додиком. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Благодарны Вам за то, что Вы делаете в духовной сфере, в сфере поддержки наших связей по линии министерств иностранных дел», — поблагодарил политика российский лидер.

Путин отметил, что у них много вопросов, которые можно было бы обсудить, и они рады этой возможности.

Ранее Додик заявил, что примет участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), чтобы поддержать Россию в условиях санкций. Он назвал введенные против России санкции тяжелыми и несправедливыми, поэтому он хочет поддержать ее усилия в борьбе с ними.