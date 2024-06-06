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20:34, 6 июня 2024Мир

Путин встретился с Додиком

Владимир Путин встретился с президентом Республики Сербской Додиком
СюжетСанкции против России:
Милорад Додик и Владимир Путин

Милорад Додик и Владимир Путин. Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Российский лидер Владимир Путин встретился с президентом Республики Сербской в составе Боснии и Герцеговины Милорадом Додиком. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Благодарны Вам за то, что Вы делаете в духовной сфере, в сфере поддержки наших связей по линии министерств иностранных дел», — поблагодарил политика российский лидер.

Путин отметил, что у них много вопросов, которые можно было бы обсудить, и они рады этой возможности.

Ранее Додик заявил, что примет участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), чтобы поддержать Россию в условиях санкций. Он назвал введенные против России санкции тяжелыми и несправедливыми, поэтому он хочет поддержать ее усилия в борьбе с ними.

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      Семен Александров
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