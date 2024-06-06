В России спрогнозировали резкий рост ввоза ключевого стройматериала

«Ъ»: импорт цемента в Россию может вырасти на 48,8 процента в 2024 году

По итогам 2024 года суммарные объемы ввоза цемента в Россию могут вырасти на 48,8 процента и достигнуть уровня в 5 миллионов тонн. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на прогноз аналитиков «Союзцемента».

Если подобный сценарий реализуется, доля импорта ключевого строительного материала сможет достигнуть отметки в 7 процентов от совокупного объема потребления цемента в России (65 миллионов тонн). Этот показатель станет самым высоким за последние несколько лет, поясняется в докладе отраслевой организации.

Для сравнения, с 2018 года доля импорта в структуре потребления цемента в стране не превышала 3,6 процента, а по итогам прошлого года достигла уровня в 5,2 процента. Таким образом, в сравнении с 2023-м показатель 2024-го может оказаться выше на 1,8 процентного пункта (п.п.). Подобную динамику в «Союзцементе» связали с ростом активности на российском рынке производителей из Белоруссии и Ирана.

Ранее в организации прогнозировали заметный рост себестоимости производства цемента. Как отмечали в «Союзцементе», этот показатель на ряде российских заводов в 2024 году может увеличиться на 17-30 процентов в годовом выражении. В организации объясняли подобный прогноз рядом факторов, включая ослабление курса рубля и рост ключевой ставки Центробанка (ЦБ). На этом фоне подорожало импортное оборудование и увеличились затраты на обслуживание кредитов и лизинг.