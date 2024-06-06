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16:09, 6 июня 2024Путешествия

Россиян предупредили об угрожающей Краснодарскому краю опасности

МЧС: на территории Кубани объявили штормовое предупреждение 5 и 6 июня

Фото: Артур Лебедев / РИА Новости

На территории Краснодарского края объявили штормовое предупреждение. Об угрожающей популярному у туристов курортному региону опасности заявили в пресс-службе местного ГУ МЧС РФ.

В сообщении ведомства говорится, что в четверг, 6 июня, и пятницу, 7 июня, местами в северо-восточных, северо-западных, юго-восточных, юго-западных и центральных районах Кубани (исключая муниципальное образование города Краснодар) ожидается высокая пожароопасность четвертого класса.

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В связи с этим спасатели призвали жителей и гостей региона соблюдать все необходимые меры безопасности. Так, в частности, сотрудники МЧС рекомендовали избегать воздействия повышенной температуры.

«При тепловом поражении немедленно перейдите в тень, на ветер или примите душ, медленно выпейте много воды, — говорится в сообщении. — Постарайтесь охладить свое тело, чтобы избежать теплового удара».

Ранее штормовое предупреждение объявили в Крыму. С 5 по 8 июня в южных и восточных районах Крыма, а также в городе Севастополе ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

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      Фариза Бацазова
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