Россиянам назвали способы защититься от мошенничества при продажах в сети

«Известия»: при продаже товара в сети не нужно переходить на сторонние ресурсы

Россиян предупредили, что при продаже товаров в сети на специализированных сайтах не нужно переходить на сторонние ресурсы, чтобы совершить сделку. Другие способы защититься от злоумышленников приводят «Известия».

В материале издания сообщается, что злоумышленники стали обманывать продавцов на сайтах объявлений. Мошенник заявляет, что хочет купить товар, но при этом просит оплатить его через сервис безопасных платежей, который на самом деле представляет собой фишинговый ресурс. Продавец, переходя на него, вводит данные своей карты или другую личную информацию, в результате чего может потерять средства.

Чтобы этого не произошло, эксперты порекомендовали не переходить на сторонние ресурсы при совершении сделки. Отмечается, что во многих сервисах объявлений есть встроенное распознавание фишинговых сайтов. Кроме того, россиянам посоветовали пользоваться только теми инструментами для оплаты, которые предоставляет официальная платформа. Также посетителям сайтов, инициирующим сделку, порекомендовали не отправлять товар покупателю до получения оплаты.

Также продавцов призвали проверить адреса сайтов, на которых они вводят платежные данные. «Даже если он отличается от оригинального на один символ, вводить там ничего не нужно», — подчеркнули специалисты. Помимо этого россиян предостерегли от того, чтобы давать покупателям номер карты, так как денежные переводы можно сделать по номеру телефона. Эксперты подчеркнули, что официальные ресурсы не будут требовать у посетителя страницы конфиденциальную информацию, такую как коды из СМС.

Ранее россиян предупредили о новой схеме мошенничества. Отмечалось, что злоумышленники отправляют жертвам предзаполненные заявки на кредит по электронной почте.

