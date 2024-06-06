Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
12:23, 6 июня 2024Интернет и СМИ

Россиянам назвали способы защититься от мошенничества при продажах в сети

«Известия»: при продаже товара в сети не нужно переходить на сторонние ресурсы

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Россиян предупредили, что при продаже товаров в сети на специализированных сайтах не нужно переходить на сторонние ресурсы, чтобы совершить сделку. Другие способы защититься от злоумышленников приводят «Известия».

В материале издания сообщается, что злоумышленники стали обманывать продавцов на сайтах объявлений. Мошенник заявляет, что хочет купить товар, но при этом просит оплатить его через сервис безопасных платежей, который на самом деле представляет собой фишинговый ресурс. Продавец, переходя на него, вводит данные своей карты или другую личную информацию, в результате чего может потерять средства.

Чтобы этого не произошло, эксперты порекомендовали не переходить на сторонние ресурсы при совершении сделки. Отмечается, что во многих сервисах объявлений есть встроенное распознавание фишинговых сайтов. Кроме того, россиянам посоветовали пользоваться только теми инструментами для оплаты, которые предоставляет официальная платформа. Также посетителям сайтов, инициирующим сделку, порекомендовали не отправлять товар покупателю до получения оплаты.

Материалы по теме:
Персональные данные — новая нефть. За ними охотятся киберпреступники. Можно ли от них защититься?
Персональные данные — новая нефть.За ними охотятся киберпреступники. Можно ли от них защититься?
Реклама
20 декабря 2023
Любого россиянина можно пробить в интернете за 100 рублей. Как это устроено и можно ли защитить себя?
Любого россиянина можно пробить в интернете за 100 рублей.Как это устроено и можно ли защитить себя?
14 декабря 2023

Также продавцов призвали проверить адреса сайтов, на которых они вводят платежные данные. «Даже если он отличается от оригинального на один символ, вводить там ничего не нужно», — подчеркнули специалисты. Помимо этого россиян предостерегли от того, чтобы давать покупателям номер карты, так как денежные переводы можно сделать по номеру телефона. Эксперты подчеркнули, что официальные ресурсы не будут требовать у посетителя страницы конфиденциальную информацию, такую как коды из СМС.

Ранее россиян предупредили о новой схеме мошенничества. Отмечалось, что злоумышленники отправляют жертвам предзаполненные заявки на кредит по электронной почте.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Большакова
      Обсудить
      Последние новости

      Киллер с автоматом загнал свою жертву и расправился с ней прямо на улице Москвы. Кто он такой и что им двигало?

      Принц Уильям рассказал о самочувствии больной раком Кейт Миддлтон

      Россиянам предложили принять участие в уникальном проекте

      Пять месяцев готовилась расправа над сыном российского бизнесмена в Москве

      В США заявил о желании Путина избавиться от американского оружия на Украине

      Раскрыты подробности задержания киллера на западе Москвы

      Вероятность скорого падения цен на квартиры в России оценили

      МВД раскрыло количество сделанных киллером при задержании выстрелов

      57-летняя Рената Литвинова прошлась по подиуму в заправленном в трусы пальто

      Стало известно о тяжелых боях в Харьковской области

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше