Россиянам рассказали о скрытой опасности холодного душа

Патофизиолог Степанов посоветовал не принимать холодных душ без подготовки

Патофизиолог Сергей Степанов заявил, что холодный душ полезен для здоровья, однако для некоторых людей он может быть опасен. О том, кому не следует заниматься этой процедурой, он рассказал россиянам в беседе с «Известиями».

«Под холодным душем мыться можно. Это процедура, которая за счет резкого перепада температур стимулирует иммунитет и тонизирует, активизирует организм. Это элемент закаливания», — объяснил специалист.

При этом он призвал тех, кто планирует принять холодный душ впервые, отнестись к этой процедуре с осторожностью. По словам Степанова, без опыта закаливания холодный душ может таить скрытую опасность: эта процедура станет для организма стрессом, способным спровоцировать выброс гормонов, спазм сосудов, а также привести к заболеваниям сердечно-сосудистой системы и к рефлекторной остановке сердца или дыхания.

По этой причине патофизиолог призвал людей с хроническими заболеваниями, особенно заболеваниями сердечно-сосудистой, дыхательной, двигательной систем, отказаться от холодного душа. Еще одним препятствием для этой процедуры Степанов назвал возраст: он заверил, что людям старше 50 лет стоит начинать закаливание с осторожностью, а людям старше 70 лет лучше отказаться от этой идеи, если они не занимались закаливанием раньше. Кроме того, холодный душ не рекомендован детям младше восьми-девяти лет.

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