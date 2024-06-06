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14:24, 6 июня 2024Забота о себе

Россиянам рассказали о скрытой опасности холодного душа

Патофизиолог Степанов посоветовал не принимать холодных душ без подготовки

Фото: Laura Marques / Unsplash

Патофизиолог Сергей Степанов заявил, что холодный душ полезен для здоровья, однако для некоторых людей он может быть опасен. О том, кому не следует заниматься этой процедурой, он рассказал россиянам в беседе с «Известиями».

«Под холодным душем мыться можно. Это процедура, которая за счет резкого перепада температур стимулирует иммунитет и тонизирует, активизирует организм. Это элемент закаливания», — объяснил специалист.

При этом он призвал тех, кто планирует принять холодный душ впервые, отнестись к этой процедуре с осторожностью. По словам Степанова, без опыта закаливания холодный душ может таить скрытую опасность: эта процедура станет для организма стрессом, способным спровоцировать выброс гормонов, спазм сосудов, а также привести к заболеваниям сердечно-сосудистой системы и к рефлекторной остановке сердца или дыхания.

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По этой причине патофизиолог призвал людей с хроническими заболеваниями, особенно заболеваниями сердечно-сосудистой, дыхательной, двигательной систем, отказаться от холодного душа. Еще одним препятствием для этой процедуры Степанов назвал возраст: он заверил, что людям старше 50 лет стоит начинать закаливание с осторожностью, а людям старше 70 лет лучше отказаться от этой идеи, если они не занимались закаливанием раньше. Кроме того, холодный душ не рекомендован детям младше восьми-девяти лет.

Ранее нутрициолог Шарлотта Мартин назвала простой способ укрепить иммунитет и поддержать здоровье сердца. В частности она рекомендовала есть грецкие орехи.

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      Алиса Дмитриева
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