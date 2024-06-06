Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:25, 6 июня 2024Мир

Российский дипломат заподозрил НАТО в подготовке к мобилизации

Зампостпреда России при ОБСЕ Буякевич: НАТО готовится к возможной мобилизации

Фото: Radovan Stoklasa / Reuters

Государства НАТО ведут учет населения и готовятся к проведению возможной мобилизации на фоне конфликта на Украине. Об этом сообщил заместитель постоянного представителя России при ОБСЕ Максим Буякевич. Его слова приводит ТАСС.

«В странах НАТО, не затронутых конфликтом, осуществляется перевод экономик на военные рельсы. Наращивается производство вооружений и боеприпасов, проводятся мероприятия по учету населения в целях вероятной мобилизации», — заявил дипломат.

По его словам, подготовка к мобилизационным мероприятиям ведется под «предлогом украинского кризиса, исход которого очевиден». Зампостпреда при ОБСЕ отметил, что НАТО «усиливает степень своей вовлеченности в опосредованную войну против России руками украинцев».

Дипломат также сообщил, что в ходе военных учений блок отрабатывает сценарии нанесения ударов по территории России.

Ранее председатель Военного комитета НАТО Роберт Бауэр заявил, что Североатлантический альянс готов к потенциальному конфликту с Россией.

Что думаешь? Оцени!
      Елизавета Мытарева
      Обсудить
      Последние новости

      «Выбить США из колеи». На Западе заявили, что Россия перебрасывает авиацию и корабли на Карибы

      Возлюбленную Тимати раскритиковали в сети за видео в папахе

      Путин посетит саммит ШОС в Астане

      В России спрогнозировали пик инфляции

      Загоревшееся после удара молнии здание на ВДНХ попало на видео

      Для россиян подготовили масштабную культурную программу

      Врач предупредила об опасных ошибках приема лекарств летом

      На Украине признали худшее за два года состояние энергосистемы

      Популярный способ установки Windows заблокировали

      В Совфеде высказались об отказе Байдена разрешать ВСУ удары вглубь России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше