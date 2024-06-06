Российский дипломат заподозрил НАТО в подготовке к мобилизации

Зампостпреда России при ОБСЕ Буякевич: НАТО готовится к возможной мобилизации

Государства НАТО ведут учет населения и готовятся к проведению возможной мобилизации на фоне конфликта на Украине. Об этом сообщил заместитель постоянного представителя России при ОБСЕ Максим Буякевич. Его слова приводит ТАСС.

«В странах НАТО, не затронутых конфликтом, осуществляется перевод экономик на военные рельсы. Наращивается производство вооружений и боеприпасов, проводятся мероприятия по учету населения в целях вероятной мобилизации», — заявил дипломат.

По его словам, подготовка к мобилизационным мероприятиям ведется под «предлогом украинского кризиса, исход которого очевиден». Зампостпреда при ОБСЕ отметил, что НАТО «усиливает степень своей вовлеченности в опосредованную войну против России руками украинцев».

Дипломат также сообщил, что в ходе военных учений блок отрабатывает сценарии нанесения ударов по территории России.

Ранее председатель Военного комитета НАТО Роберт Бауэр заявил, что Североатлантический альянс готов к потенциальному конфликту с Россией.