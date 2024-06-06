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19:01, 6 июня 2024Интернет и СМИ

Российский комик рассказал об учебе с пахнущими навозом одноклассниками

Самвел Гиновян и Тимур Джанкёзов

Самвел Гиновян и Тимур Джанкёзов. Кадр: Тимур Джанкёзов / YouTube

Российский стендап-комик Тимур Джанкезов рассказал, что во время учебы в сельской школе от некоторых его одноклассников все время пахло навозом. Жизнь в селе он вспомнил в подкасте «Диалоги», запись вышла на YouTube.

«Там реально были пацаны, которые на уроке воняли коровьим говном», — заявил юморист. Он объяснил это тем, что некоторые одноклассники утром помогали по хозяйству и только затем шли на уроки.

Джанкезов добавил, что многие его одноклассники из-за постоянного труда были хорошо развиты физически. При этом людям интеллектуального склада в селе обычно приходится непросто, счел он. «Я сейчас уже вспоминаю, там много нормальных пацанов было. Но просто когда ты детским взглядом на это все смотришь, это очень сложно», — признался комик.

Ранее юморист Илья Куруч заявил, что учился в школе с будущей порноактрисой. Он рассказал, что его одноклассники нормально восприняли новость о том, что девушка стала сниматься в порно.

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      Олег Давыдов
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