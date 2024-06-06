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10:00, 6 июня 2024Силовые структуры

Руководителей московского фитнес-центра задержали за махинации с абонементами

В Москве задержали двоих руководителей фитнес-центра за махинации с абонементами

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Москве правоохранители задержали двоих руководителей фитнес-центра за махинации с абонементами. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

В отношении топ-менеджеров следователи возбудили уголовное дело по статье 159 УК РФ («Мошенничество»). Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.

По версии следствия, не позднее 14 января сотрудники фитнес-центра «Фитнес Сити Эталон» на улице Поляны продали более 30 абонементов на сумму более 300 тысяч рублей. В действительности предоставлять услуги фигуранты не планировали, потому что еще 4 декабря 2023 года решением суда с организацией был расторгнут договор аренды и фитнес-центр подлежал принудительному выселению.

Ранее Генпрокуратура России утвердила обвинительное заключение по уголовному делу десяти руководителей финансовой пирамиды Finiko, обвиняемых в хищении у граждан 209 миллионов рублей.

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