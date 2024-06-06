Сбросившего с балкона ребенка россиянина осудили на десять лет

В Хабаровском крае суд дал 10 лет колонии мужчине, сбросившему ребенка с балкона

В Комсомольске-на-Амуре суд приговорил 38-летнего жителя, который сбросил ребенка с балкона, к десяти годам лишения свободы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Мужчину признали виновным по статье о покушении на малолетнего. Следствие и суд установили, 20 июля 2023 года женщина оставила дочь с няней у нее дома. Вечером няня, взяв с собой ребенка, отправилась в гости к соседу на третий этаж и стала там с ним распивать спиртное.

Когда девочка начала плакать, мужчина в состоянии алкогольного опьянения схватил ее и выбросил с балкона. Ребенка госпитализировали, она осталась жива.

Ранее сообщалось, что на Камчатке мужчина несколько лет избивал и оскорблял свою дочь, заведено дело.

