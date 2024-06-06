Москва обвинила НАТО в отработке вторжения в страны ОДКБ

Шойгу обвинил НАТО в отработке вторжения альянса в страны ОДКБ

НАТО отрабатывает вторжение в страны Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу на заседании Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ в Казахстане, передает РИА Новости.

«На северных и западных рубежах зоны коллективной безопасности наращивается военное присутствие альянса, размещаются новые системы вооружений», — рассказал Шойгу.

Секретарь Совбеза России также обвинил НАТО в росте числа провокаций в воздушном пространстве. По его словам, отработка вторжения на территорию стран ОДКБ проводится альянсом в ходе многочисленных военных учений.

Ранее сообщалось, что 6 июня в Алма-Ате Шойгу провел встречу с госсекретарем Совета безопасности Белоруссии Александром Вольфовичем. В ходе нее стороны обсудили международную повестку и подготовку концепции безопасности Союзного государства.