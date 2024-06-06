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15:09, 6 июня 2024Наука и техника

Apple впервые обозначила сроки жизни iPhone

Apple гарантировала выход обновлений для iPhone в течение пяти лет

Фото: Stephane Mahe / Reuters

Корпорация Apple впервые раскрыла информацию, как долго она поддерживает смартфоны обновлениями. На это обратило внимание издание Android Authority.

Компании пришлось сообщить об этом из-за постановления Великобритании о безопасности продуктов и телекоммуникационной инфраструктуры (PSTI), которое касается всех гаджетов с выходом в интернет. На сайте Apple появилась информация, что актуальный смартфон бренда — iPhone 15 Pro Max — имеет пять лет поддержки обновлениям.

Таким образом, смартфоны iPhone 15 будут получать апдейты до 2028 года — срок жизни устройств отсчитывается с момента их выхода в продажу, с 22 сентября 2023 года. По словам журналистов медиа, это первый известный случай, когда Apple официально гарантирует, что будет поддерживать свои аппараты в течение пяти лет.

Журналисты Android Authority заметили, что некоторые производители Android-смартфонов обещают более длительную поддержку обновлениями, чем Apple. Так, для ряда устройств Samsung и Google апдейты выходят в течение семи лет с момента выхода смартфонов в продажу.

Также авторы медиа признали, что Apple стабильно выпускает обновления для iPhone как минимум в течение пяти лет. Кроме того, многие старые телефоны получают экстренные патчи безопасности спустя даже 5-10 лет после выхода.

В начале июня корпорация Samsung признала устаревшими ряд фирменных смартфонов. Обновления перестали присылать Samsung Galaxy A51, A41 и M01, которые вышли в 2020 году.

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      Андрей Ставицкий
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