Apple впервые обозначила сроки жизни iPhone

Корпорация Apple впервые раскрыла информацию, как долго она поддерживает смартфоны обновлениями. На это обратило внимание издание Android Authority.
Компании пришлось сообщить об этом из-за постановления Великобритании о безопасности продуктов и телекоммуникационной инфраструктуры (PSTI), которое касается всех гаджетов с выходом в интернет. На сайте Apple появилась информация, что актуальный смартфон бренда — iPhone 15 Pro Max — имеет пять лет поддержки обновлениям.
Таким образом, смартфоны iPhone 15 будут получать апдейты до 2028 года — срок жизни устройств отсчитывается с момента их выхода в продажу, с 22 сентября 2023 года. По словам журналистов медиа, это первый известный случай, когда Apple официально гарантирует, что будет поддерживать свои аппараты в течение пяти лет.
Журналисты Android Authority заметили, что некоторые производители Android-смартфонов обещают более длительную поддержку обновлениями, чем Apple. Так, для ряда устройств Samsung и Google апдейты выходят в течение семи лет с момента выхода смартфонов в продажу.
Также авторы медиа признали, что Apple стабильно выпускает обновления для iPhone как минимум в течение пяти лет. Кроме того, многие старые телефоны получают экстренные патчи безопасности спустя даже 5-10 лет после выхода.
В начале июня корпорация Samsung признала устаревшими ряд фирменных смартфонов. Обновления перестали присылать Samsung Galaxy A51, A41 и M01, которые вышли в 2020 году.