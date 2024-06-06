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10:23, 6 июня 2024Экономика

Уровень доверия граждан к финансовой системе России оценили

Глава ЦБ Набиуллина заявила о сохранении доверия граждан к финансовой системе РФ
Эльвира Набиуллина

Эльвира Набиуллина. Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Глава Центробанка (ЦБ) Эльвира Набиуллина заявила о сохранении доверия граждан к финансовой системе России. Слова руководителя регулятора приводит РИА Новости.

Как уточнила она, за последний год объем банковских депозитов в стране вырос на 25 процентов. За этот период россияне принесли в отечественные финансовые организации в общей сложности 10 триллионов рублей. «В целом доверие к финансовой системе сохранено», — резюмировала Набиуллина в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Ранее глава ЦБ обозначила три главные задачи для российской экономики на ближайшие годы. Целью номер один, как отметила Набиуллина, должно стать устойчивое развитие рынка капитала. Вторым приоритетным направлением она назвала обеспечение открытости экономики, а третьим — удержание лидирующих позиций в технологическом развитии финансовой сферы.

В декабре прошлого года Набиуллина сравнила российскую экономику с перегретым двигателем автомобиля, использующим все свои ресурсы на полную мощность. Подобное заявление она сделала после повышения ключевой ставки. Тогда глава ЦБ предупредила, что российская экономика перестала поспевать за растущим спросом на фоне инфляции, устойчиво сохраняющейся на высоком уровне.

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      Анатолий Акулов
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