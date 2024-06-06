Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
13:13, 6 июня 2024Из жизни

Ушедшего из дома мальчика нашли спустя неделю с курицей в рюкзаке

В США ушедшего из дома мальчика нашли с неопознанной курицей в рюкзаке

Фото: sippakorn yamkasikorn / Unsplash

В штате Луизиана, США, ушедшего из дома мальчика вернули с неопознанной курицей в рюкзаке. Об этом пишет Fox News.

Офис шерифа луизианского прихода Сэнт-Мери в социальных сетях написал, что ребенок отправился «искать новую жизнь» на прошлой неделе. Мальчика нашли полицейские. Они выяснили, что путешествовал он не один. В рюкзаке ребенка, украшенного принтом с покемонами, сидела живая курица. Шериф отметил, что птица выглядела потрясенной, но не пострадала.

Кому принадлежит курица и как она оказалась у мальчика — неизвестно. Сотрудники офиса шерифа сначала и вовсе решили, что ребенок носил с собой петуха. Они стали называть его Оле Фоггхорн в честь мультипликационного персонажа Фоггорна Леггорна — толстого петуха с техасской фермы.

Материалы по теме:
«Да не может такого быть!» Те, кому повезло в 2020-м: самые трогательные, добрые и жизнеутверждающие истории о людях и животных
«Да не может такого быть!»Те, кому повезло в 2020-м: самые трогательные, добрые и жизнеутверждающие истории о людях и животных
3 января 2021
«Мы все заслуживаем сострадания, а голуби — особенно» Самые трогательные и смешные истории 2021 года о людях и животных
«Мы все заслуживаем сострадания, а голуби — особенно»Самые трогательные и смешные истории 2021 года о людях и животных
31 декабря 2021

Шериф пошутил, что курица проходит по программе защиты свидетелей. Он попросил всех, кто владеет сведениями об этой птице, поделиться ими с полицией.

Ранее сообщалось, что 100 одичавших куриц начали терроризировать деревню в Великобритании. Птиц-вредителей пообещал остановить приходской совет поселения.

Что думаешь? Оцени!
      Юлия Юткина
      Обсудить
      Последние новости

      Киллер с автоматом загнал свою жертву и расправился с ней прямо на улице Москвы. Кто он такой и что им двигало?

      Принц Уильям рассказал о самочувствии больной раком Кейт Миддлтон

      Россиянам предложили принять участие в уникальном проекте

      Пять месяцев готовилась расправа над сыном российского бизнесмена в Москве

      В США заявил о желании Путина избавиться от американского оружия на Украине

      Раскрыты подробности задержания киллера на западе Москвы

      Вероятность скорого падения цен на квартиры в России оценили

      МВД раскрыло количество сделанных киллером при задержании выстрелов

      57-летняя Рената Литвинова прошлась по подиуму в заправленном в трусы пальто

      Стало известно о тяжелых боях в Харьковской области

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше