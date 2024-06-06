Ушедшего из дома мальчика нашли спустя неделю с курицей в рюкзаке

В США ушедшего из дома мальчика нашли с неопознанной курицей в рюкзаке

В штате Луизиана, США, ушедшего из дома мальчика вернули с неопознанной курицей в рюкзаке. Об этом пишет Fox News.

Офис шерифа луизианского прихода Сэнт-Мери в социальных сетях написал, что ребенок отправился «искать новую жизнь» на прошлой неделе. Мальчика нашли полицейские. Они выяснили, что путешествовал он не один. В рюкзаке ребенка, украшенного принтом с покемонами, сидела живая курица. Шериф отметил, что птица выглядела потрясенной, но не пострадала.

Кому принадлежит курица и как она оказалась у мальчика — неизвестно. Сотрудники офиса шерифа сначала и вовсе решили, что ребенок носил с собой петуха. Они стали называть его Оле Фоггхорн в честь мультипликационного персонажа Фоггорна Леггорна — толстого петуха с техасской фермы.

Шериф пошутил, что курица проходит по программе защиты свидетелей. Он попросил всех, кто владеет сведениями об этой птице, поделиться ими с полицией.

Ранее сообщалось, что 100 одичавших куриц начали терроризировать деревню в Великобритании. Птиц-вредителей пообещал остановить приходской совет поселения.

