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10:14, 6 июня 2024Россия

В Госдуме сделали вывод из интервью Путина представителям СМИ

Депутат ГД Гурулев: Путин указал на нежелание России воевать

Фото: Sputnik / Vladimir Astapkovich / Pool / Reuters

В интервью представителям зарубежных СМИ президент России Владимир Путин указал на нежелание Москвы воевать с Западом. Такой вывод из общения главы государства с журналистами сделал депутат Госдумы Андрей Гурулев в Telegram.

5 июня президент России встретился с главными редакторами мировых информагентств в рамках Петербургского международного экономического форума.

По словам Гурулева, в ходе беседы Путин в очередной раз указал, что на Украине Россия не является агрессором и защищает себя. «Хотят ли русские войны? Конечно, нет», — написал парламентарий. При этом он отметил, что при дальнейшей эскалации «исход для противника будет самый печальный».

Ранее Гурулев предложил нанести ядерный удар по побережью Нидерландов, которое политик назвал «жирной целью» для российских военнослужащих. Выведение из строя портовой инфраструктуры позволило бы погрузить Европу в энергетический кризис и поставить регион на колени, пояснил он.

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      Алан Босиков
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