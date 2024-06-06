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21:10, 6 июня 2024Россия

В Кремле предрекли Зеленскому судьбу врага собственных граждан

Песков: Зеленскому будет сложно жить из-за решения понизить возраст мобилизации

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский превратится во врага собственных граждан из-за решений по мобилизации, предрек пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков. В интервью «Известиям» он высказался о влиянии мобилизационных реформ украинского президента на жизнь населения.

«Очевидно, что введение более молодого возраста для мобилизации вызовет еще большую волну негатива внутри украинского общества, и он станет врагом многих-многих матерей, которые потеряют своих сыновей. Ему будет очень сложно жить на белом свете», — заявил Песков.

Ранее Песков рассказал, что Запад будет убирать Зеленского. Песков утверждает, что украинского президента будут ждать перспективы, «не связанные с должностью главы государства».

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      Маргарита Пименова
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