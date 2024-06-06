В Международной федерации бокса предложили силой выкинуть главу МОК

Президент IBA Кремлев предложил силой выкинуть Томаса Баха с поста главы МОК

Президент Международной боксерской ассоциации (IBA) россиянин Умар Кремлев раскритиковал главу Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха. Его слова приводит Sportbox.

«Его выкинут скоро. Те же люди, которые его и выбирали. Нам надо поставить точку в этом вопросе и силой выкинуть его», — предложил Кремлев. Он заявил, что главу МОК должны выбирать страны, что, по его мнению, будет честным и демократичным.

В июне 2023 года генеральный директор МОК Кристоф де Кеппер заявил, что организация приняла решение отозвать признание IBA. После этого МОК сообщил, что запретит участвовать в Олимпиаде 2028 года спортсменам из национальных федераций, которые являются членами IBA.

5 октября 2022 года IBA допустила спортсменов из России и Белоруссии к международным соревнованиям под эгидой организации. Боксеры выступят под национальными флагами, а в случае их победы будет исполняться гимн страны.