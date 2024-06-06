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17:48, 6 июня 2024Спорт

В Международной федерации бокса предложили силой выкинуть главу МОК

Президент IBA Кремлев предложил силой выкинуть Томаса Баха с поста главы МОК
Томас Бах

Томас Бах. Фото: Denis Balibouse / Reuters

Президент Международной боксерской ассоциации (IBA) россиянин Умар Кремлев раскритиковал главу Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха. Его слова приводит Sportbox.

«Его выкинут скоро. Те же люди, которые его и выбирали. Нам надо поставить точку в этом вопросе и силой выкинуть его», — предложил Кремлев. Он заявил, что главу МОК должны выбирать страны, что, по его мнению, будет честным и демократичным.

В июне 2023 года генеральный директор МОК Кристоф де Кеппер заявил, что организация приняла решение отозвать признание IBA. После этого МОК сообщил, что запретит участвовать в Олимпиаде 2028 года спортсменам из национальных федераций, которые являются членами IBA.

5 октября 2022 года IBA допустила спортсменов из России и Белоруссии к международным соревнованиям под эгидой организации. Боксеры выступят под национальными флагами, а в случае их победы будет исполняться гимн страны.

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      Анастасия Борисова
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