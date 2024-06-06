В Молдавии захотели вступить в ЕС целиком

Вице-премьер Молдавии Герасимова: страна вступит в ЕС как единое государство

Молдавия вступит в Европейский союз (ЕС) как единое государство. Об этом заявила вице-премьер Молдавии по европейской интеграции Кристина Герасимова в эфире телеканала Rlive.

Герасимова прокомментировала возможность вступления страны в ЕС без Приднестровья. Политик отметила, что молдавские власти хотят присоединения к Евросоюзу сразу и целиком.

«В наши намерения входит интегрироваться как единое государство. Как единое целое», — заявила вице-премьер. Она подчеркнула, что Приднестровье уже достаточно интегрировано в европейское экономическое пространство.

Ранее 12 стран ЕС захотели включить Украину и Молдавию на следующем этапе расширения. Планируется созвать межправительственные конференции с обеими странами к концу июня 2024 года.