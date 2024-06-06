В Нормандии заговорили о высадке союзников на Украине

Зеленский в Нормандии: надеюсь на высадку союзников на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский во время торжественных мероприятий в Нормандии заявил, что надеется на высадку союзников на Украине. Как пишет ТАСС, таким образом Зеленский ответил на соответствующий вопрос журналистов.

Сразу после этих слов президент Франции Эммануэль Макрон с улыбкой на лице приобнял Зеленского за плечо.

Сам Макрон поведал, что Франция планирует обучить 4,5 тысячи украинских военнослужащих, также Париж передаст Киеву истребители Mirage 2000-5.

В торжественных мероприятиях, посвященных 80-летию высадки союзников в Нормандии, принимают участие большое количество мировых лидеров. Например, США представляет президент Джо Байден. Россия приглашения на торжества не получила, в Париже указали, что сейчас не время.