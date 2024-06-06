Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:08, 6 июня 2024Мир

В Нормандии заговорили о высадке союзников на Украине

Зеленский в Нормандии: надеюсь на высадку союзников на Украине

Фото: Ludovic Marin/Pool via Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский во время торжественных мероприятий в Нормандии заявил, что надеется на высадку союзников на Украине. Как пишет ТАСС, таким образом Зеленский ответил на соответствующий вопрос журналистов.

Сразу после этих слов президент Франции Эммануэль Макрон с улыбкой на лице приобнял Зеленского за плечо.

Сам Макрон поведал, что Франция планирует обучить 4,5 тысячи украинских военнослужащих, также Париж передаст Киеву истребители Mirage 2000-5.

В торжественных мероприятиях, посвященных 80-летию высадки союзников в Нормандии, принимают участие большое количество мировых лидеров. Например, США представляет президент Джо Байден. Россия приглашения на торжества не получила, в Париже указали, что сейчас не время.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Франция решила передать Украине истребители Mirage

      На Украине рассказали об удерживаемых в подвале бойцах ВСУ

      Экс-глава МИД Австрии оценила адаптацию россиян к санкциям

      Ротенберг призвал выгонять попавших по блату в хоккей детей

      Адвокат заявил о продолжении дела высадившего бойцов СВО таксиста

      Лавров прокомментировал заявления Байдена словами «жалко человека»

      В Белгородской области пострадала девушка при обстреле ВСУ

      В США отреагировали на предупреждение Путина

      В Нормандии заговорили о высадке союзников на Украине

      Песков рассказал об отношении Путина к оскорблениям со стороны Байдена

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше