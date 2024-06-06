В России пообещали не допустить легкого ухода от налогов

Глава ФНС Егоров: в России не будет возможности легко уйти от налогообложения

В России не будет возможности легко уйти от налогообложения, предупредил руководитель Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров. Его слова приводит РИА Новости.

«Возможность легко уйти в тень явно предоставлена не будет», — заметил глава ФНС в ходе интервью телеканалу «Россия 24» на ПМЭФ.

Правительство России 3 июня внесло в Думу законопроект о налогах. Власти предложили увеличить с двух до пяти количество ступеней налога на доходы физических лиц. Для тех, чей годовой доход не превышает 2,4 миллиона рублей, предложено оставить ставку в 13 процентов, а для тех, кто зарабатывает от 2,4 до 5 миллионов рублей в год — поднять ее до 15 процентов. Наиболее высокую ставку (на уровне 22 процентов) в России собираются установить для людей с годовым заработком свыше 50 миллионов рублей.

По словам главы Минфина Антона Силуанова, доходы от налоговой реформы не будут складываться «в кубышку». При этом ведомство ожидает, что в следующем году в бюджет благодаря нововведениям поступит 2,6 триллиона рублей дополнительных средств.