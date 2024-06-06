В России предупредили о возможном ударе по Калининграду в ходе учений НАТО

Эксперт Межевич предупредил о возможном ударе НАТО по Калининграду

Учения НАТО Baltic Operations 2024 (BALTOPS) могут оказаться формой прикрытия реального военного развертывания, которая перейдет в стадию удара по Калининграду. Об этом «Царьграду» заявил главный научный сотрудник Института Европы РАН, президент Ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич.

«Они [НАТО] могут заявить, что их силы отходят от Калининграда, а вы [Россия] покидаете какие-то территории на Украине — и третья мировая. Возможно, это кажется сумасшествием, но разве не сумасшествием является политика Запада в последние годы?» — предупредил эксперт.

Межевич отметил, что на Западе достаточно политиков, которые готовы начать третью мировую примерно. «Я считаю, что Запад готовится по-взрослому», — добавил он.

5 июня стало известно, что в Балтийском море начались учения НАТО BALTOPS. В маневрах примут участие около девяти тысяч военнослужащих, более 50 кораблей и более 80 самолетов из 20 стран альянса.