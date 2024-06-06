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18:42, 6 июня 2024Мир

В США не увидели стратегической опасности в украинском конфликте

Советник Байдена Файнер: украинский конфликт не несет стратегической опасности
Jonathan Finer

Jonathan Finer. Фото: Luisa Gonzalez / Reuters

Украинский конфликт в настоящее время не несет стратегической опасности. Об этом заявил заместитель советника президента США Джо Байдена по нацбезопасности Джон Файнер, его слова приводит РИА Новости.

«Не думаю, что мы рассматриваем это как период стратегической опасности, несмотря на то, что ситуация сейчас на поле боя сложная», — заявил советник.

Он подчеркнул, что США не драматизируют наступление российских войск под Харьковом. По его словам, в ходе наступления Россия заняла «узкую полоску территории», которую Украина и США не считают стратегически значимой.

Ранее стало известно, что США пересмотрели позицию об украинских ударах по России из-за ее успешного наступления на Харьков.

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      Елизавета Мытарева
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