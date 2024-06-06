В США объяснили слова российских дипломатов о военных инструкторах на Украине

Макгрегор: Россия на грани после заявлений об отправке инструкторов на Украину

Западные страны не оставили Москве другого варианта, заявив о готовности отправить военных инструкторов на Украину. Такое заявление сделал бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор в социальной сети X (бывшая Twitter).

«Россия оказалась на грани», — объяснил Макгрегор заявления Москвы, что французские военные инструкторы в случае отправки на Украину станут законной целью для Вооруженных сил России.

4 июня глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил, что французские военнослужащие, которые находятся на Украине в статусе инструкторов или наемников, являются законными целями Российской армии. Он подчеркнул, что есть основания полагать, что французские солдаты находятся в зоне боевых действий.

МИД Франции пригрозил российскому посольству в Париже последствиями из-за слов дипломата.