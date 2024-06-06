В Верховной Раде назвали условие для применения силы сотрудниками ТЦК

Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) могут применять силу, если граждане отказываются выполнять их законные требования по мобилизации. Об этом депутат Верховной Рады Руслан Горбенко заявил в интервью агентству «Укринформ».
По его словам, подобные действия работников ТЦК также могут быть обоснованы в случае задержания лиц, самовольно покинувших воинскую часть или место службы.
В этом же интервью Горбенко предложил более жестко наказывать сотрудников ТЦК, нарушающих закон. Депутат выразил мнение, что множество конфликтов на улицах происходило именно из-за некомпетентности работников военкоматов.