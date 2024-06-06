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17:20, 6 июня 2024Бывший СССР

В Верховной Раде назвали условие для применения силы сотрудниками ТЦК

Горбенко: работники ТЦК могут применять силу при отказе выполнять их требования

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) могут применять силу, если граждане отказываются выполнять их законные требования по мобилизации. Об этом депутат Верховной Рады Руслан Горбенко заявил в интервью агентству «Укринформ».

По его словам, подобные действия работников ТЦК также могут быть обоснованы в случае задержания лиц, самовольно покинувших воинскую часть или место службы.

В этом же интервью Горбенко предложил более жестко наказывать сотрудников ТЦК, нарушающих закон. Депутат выразил мнение, что множество конфликтов на улицах происходило именно из-за некомпетентности работников военкоматов.

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