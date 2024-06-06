«Ведьме» Полынь экстренно вызвали скорую помощь

«Ведьме» Алене Полынь экстренно вызвали скорую помощь к зданию суда

Участнице известного телешоу «Битва экстрасенсов» Алене Полынь (настоящее имя Елена Суликова) экстренно вызвали скорую помощь к Ивантеевскому суду в Подмосковье, где ей избирали меру пресечения. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным источника, «ведьма» билась головой об клетку и в итоге упала в обморок. Медики ехали из ближайшего города Пушкино около 30 минут. Они занесли Полынь в машину на носилках и поставили ей капельницу. Когда женщина пришла в создание, заседание продолжилось.

Полынь арестовали до 4 августа. Она частично признала вину. «Ведьме» вменяются статьи статьи 282 («Экстремизм») и 148 («Оскорбление чувств верующих») УК РФ.

По версии следствия, женщина с 2020 по 2023 год продавала экстремистскую литературу, в которой содержались призывы к насилию над священниками РПЦ. Также уточнялось, что она публиковала материалы, содержащие оскорбления чувств верующих.