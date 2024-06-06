Венгрия определила представителя страны на швейцарском саммите по Украине

Глава МИД Венгрии Сийярто представит страну на швейцарском саммите по Украине

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто представит страну на швейцарском саммите по урегулированию конфликта на Украине. Об этом глава МИД заявил ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Мы будем представлены на уровне Министерства иностранных дел, я буду представлять [страну]», — отметил дипломат.

Ранее стало известно, что Индия не планирует отправлять чиновников высокого уровня на конференцию по Украине, которая пройдет 15-16 июня в отеле «Бюргеншток». Участие Нью-Дели в саммите будет на уровне секретарь министерства иностранных дел или заместитель советника по национальной безопасности.

В свою очередь, Австралия отправит в Швейцарию министра системы страхования инвалидов Билла Шортена. Канберра отказалась отправить на саммит делегацию во главе с премьер-министром, несмотря на настойчивые требования Киева.