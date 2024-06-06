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09:11, 6 июня 2024Мир

Венгрия определила представителя страны на швейцарском саммите по Украине

Глава МИД Венгрии Сийярто представит страну на швейцарском саммите по Украине
Петер Сийярто

Петер Сийярто. Фото: John Thys / Reuters

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто представит страну на швейцарском саммите по урегулированию конфликта на Украине. Об этом глава МИД заявил ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Мы будем представлены на уровне Министерства иностранных дел, я буду представлять [страну]», — отметил дипломат.

Ранее стало известно, что Индия не планирует отправлять чиновников высокого уровня на конференцию по Украине, которая пройдет 15-16 июня в отеле «Бюргеншток». Участие Нью-Дели в саммите будет на уровне секретарь министерства иностранных дел или заместитель советника по национальной безопасности.

В свою очередь, Австралия отправит в Швейцарию министра системы страхования инвалидов Билла Шортена. Канберра отказалась отправить на саммит делегацию во главе с премьер-министром, несмотря на настойчивые требования Киева.

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      Виктория Кондратьева
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