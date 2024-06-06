Разрыв между спросом на воду и ее запасами оценили

Патрушев: к 2030 году разрыв между спросом на воду и ее запасами составит 40 %

Разрыв между спросом на чистую воду и ее запасами в мире к концу десятилетия достигнет 40 процентов. Об этом заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Патрушев заявил в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), пишут «Известия».

Справиться с дефицитом водных ресурсов поможет грамотное управление, убежден вице-премьер. «Вот почему важно создавать эффективные системы управления водными ресурсами. Также рациональное использование воды стало одной из ключевых целей устойчивого развития, которая обозначена в том числе ООН», — высказался Патрушев. Он добавил, что на сегодняшний день доступа к чистой питьевой воде нет у больше чем двух миллиардов людей. Наиболее остро проблема стоит в странах Африки.

Ранее климатологи предупредили о предстоящем сокращении осадков на юге Европы. В частности, дефицит водных ресурсов прогнозируется в Испании, Португалии, Греции. Недостаток воды ожидается и в России, сложности с питьевой водой вероятны и в Средней Азии.