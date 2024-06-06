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16:33, 6 июня 2024Забота о себе

Врач предупредила об опасных ошибках приема лекарств летом

Терапевт Романенко: в жару лекарства могут стать опасными

Фото: PxHere

В жару лекарственные препараты могут потерять эффективность и даже стать опасными для здоровья, предупредила терапевт Татьяна Романенко. Как избежать этого, она рассказала в интервью радио Sputnik.

Романенко отметила, что под воздействием высокий температуры лекарства могут изменить химические свойства. Она уточнила, что если забыть препараты в бардачке машины, то после этого применять их уже не стоит. «Очень важно правильно хранить лекарства и в жару не забывать убирать их в холодильник или в прохладное место. Это касается практически всех препаратов», — отметила врач.

Еще одной распространенной ошибкой летом Романенко назвала совмещение лекарственной терапии и загара. По словам врача, антибиотики, противоаллергенные препараты, нестероидные противовоспалительные и гормональные средства, а также все противогрибковые лекарства повышают чувствительность кожи к солнцу. Такое же свойство имеют некоторые препараты для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, добавила терапевт. Она посоветовала обсудить дозировку и схему лечения с лечащим врачом, если предстоит отпуск и прием солнечных ванн.

Романенко также призвала в летнее время года внимательнее относиться к потреблению жидкости, так как применение любых лекарств может быть связано с нарушением водно-солевого обмена. Чтобы не было обезвоживания, важно соблюдать питьевой режим, заключила врач.

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Ранее дерматолог Дарья Смирнова перечислила главные правила поведения летом. По ее мнению, надо защищать кожу от солнца и носить солнцезащитные очки.

До этого онколог, лимфолог Владимир Ивашков рассказал, что повреждение ДНК ультрафиолетом имеет накопительный эффект: чем больше человек пребывает на солнце, тем больше вредных изменений происходит в его организме.

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      Екатерина Улитина
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