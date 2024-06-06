Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
01:55, 6 июня 2024Россия

Путин призвал Запад отказаться от формирования образа врага из России

Путин: Запад вредит сам себе, формируя образ врага из России

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

Западные государства вредят сами себе, формируя образ врага из России, заявил президент РФ Владимир Путин. Об этом пишет РИА Новости.

Политик встретился с главами международных информационных агентств. «Не надо ничего придумывать и на этих придумках формировать мнение о России. Не надо формировать образ врага из России», — призвал он.

Ранее Путин рассказал, что западные страны вычеркнули себя из списка туристических направлений для россиян и понесли значительные убытки из-за русофобии и антироссийских санкций. По словам президента, таким образом, Запад потерял не только доходы, но и репутацию, а также доверие партнеров.

По мнению главы государства, русофобия ослепляет Запад и лишает его разума. Он также приравнял русофобию к расизму.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Ответ на поставки дальнобойного оружия Киеву, причины конфликта и перспективы завершения: что сказал Путин об Украине?

      В МИД пообещали ответ на санкции Парижа против российских дипломатов

      Реальные зарплаты в России выросли

      Путин призвал Запад отказаться от формирования образа врага из России

      В России захотели отменить ЕГЭ

      Путин заявил о «съезжающих с орбиты» США

      Россия запросила заседание в СБ ООН из-за разрешения Киеву бить по ее территории

      Путин с иронией отреагировал на свои карикатуры в западной прессе

      Тарпищев оценил шансы 17-летней россиянки Андреевой попасть на Олимпиаду-2024

      На Украине обвинили британскую газету в работе на Россию

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше