Путин призвал Запад отказаться от формирования образа врага из России

Западные государства вредят сами себе, формируя образ врага из России, заявил президент РФ Владимир Путин. Об этом пишет РИА Новости.
Политик встретился с главами международных информационных агентств. «Не надо ничего придумывать и на этих придумках формировать мнение о России. Не надо формировать образ врага из России», — призвал он.
Ранее Путин рассказал, что западные страны вычеркнули себя из списка туристических направлений для россиян и понесли значительные убытки из-за русофобии и антироссийских санкций. По словам президента, таким образом, Запад потерял не только доходы, но и репутацию, а также доверие партнеров.
По мнению главы государства, русофобия ослепляет Запад и лишает его разума. Он также приравнял русофобию к расизму.