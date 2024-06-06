Лебедев сообщил об ударе по пункту дислокации ВСУ в Сумской области

Вооруженные силы России нанесли удар по пункту временной дисклокации Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Сумской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

По его словам, удар был на несен по разрушенной гимназии в селе Рыжевка, где размещают диверсантов ВСУ, которые участвуют в диверсиях на территории России: «Это село буквально на границе с поселком городского типа Теткино, по которому ВСУ бьют регулярно и также регулярно пытаются завести на территорию России диверсионно-разведывательные группы».

Помимо этого, по информации подпольщика, недавно в этом расположении произошла ротация личного состава диверсионной группы ВСУ.

Ранее Лебедев сообщал, что украинская администрация Херсона эвакуируется из города, устраивая ночные пожары в госучреждениях и уничтожая таким образом оставшуюся там документацию.