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11:22, 6 июня 2024Бывший СССР

ВС России нанесли удар по пункту временной дислокации ВСУ в Сумской области

Лебедев сообщил об ударе по пункту дислокации ВСУ в Сумской области

Фото: Минобороны РФ / ТАСС

Вооруженные силы России нанесли удар по пункту временной дисклокации Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Сумской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

По его словам, удар был на несен по разрушенной гимназии в селе Рыжевка, где размещают диверсантов ВСУ, которые участвуют в диверсиях на территории России: «Это село буквально на границе с поселком городского типа Теткино, по которому ВСУ бьют регулярно и также регулярно пытаются завести на территорию России диверсионно-разведывательные группы».

Помимо этого, по информации подпольщика, недавно в этом расположении произошла ротация личного состава диверсионной группы ВСУ.

Ранее Лебедев сообщал, что украинская администрация Херсона эвакуируется из города, устраивая ночные пожары в госучреждениях и уничтожая таким образом оставшуюся там документацию.

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      Валентин Карант
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