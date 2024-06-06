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18:45, 6 июня 2024Из жизни

Жираф украл маленькую девочку из семейного пикапа

В Техасе жираф украл двухлетнюю девочку из семейного пикапа

В американском штате Техас жираф украл двухлетнюю девочку из семейного пикапа и через несколько секунд вернул ее матери. Об этом сообщает KWTX.

Пара с маленьким ребенком отправилась на прогулку в природоохранный центр Fossil Rim. Они взяли пикап, чтобы прокатиться по тропе, вокруг которой без каких-либо ограничений бродят дикие животные. Мужчина сидел за рулем машины, а женщина с дочерью — в открытом кузове. Они остановились, чтобы покормить проходящего мимо жирафа.

Животное заинтересовалось остановившимся пикапом и стало копаться в кузове. Вдруг жираф схватил девочку зубами за футболку. Он поднял ребенка на небольшую высоту, вытянув шею, но почти сразу выронил его в руки ошеломленной матери. Отец девочки предположил, что жираф хотел схватить сумку, думая, что там есть что-то съестное, но промахнулся.

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После инцидента пара пошла в сувенирный магазин и купила для дочери мягкую игрушку в виде жирафа. «Она это заслужила», — объяснили они. Мужчина отметил, что в целом им очень понравилась поездка в парк и они точно посетят его снова.

Хотя жираф никому не навредил, руководство Fossil Rim обновило правила поездок по тропе с животными. Теперь посетители обязаны находиться внутри машины, чтобы звери не могли до них добраться.

Ранее сообщалось, что в Ботсване стая львов устроила погоню за жирафом, пьющим воду, и попала на видео. Хищникам не удалось догнать желанную добычу.

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      Юлия Юткина
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