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17:36, 6 июня 2024Экономика

Жителям европейской страны захотели упростить покупку алкоголя

В финских продуктовых разрешили продавать алкоголь крепче 5,5 процента

Фото: Unsplash

Власти Финляндии разрешили продавать в продуктовых магазинах алкоголь крепостью до восьми процентов. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на правительство этой страны. Прежде напитки крепче 5,5 процента можно были купить лишь в специализированных точках.

По словам финского министра социального обеспечения Санни Гран-Лаасонен, такое смягчение требований стало возможным, поскольку общее потребление алкоголя в стране снижается. Поэтому финский парламент согласился с соответствующими предложениями правительства. Его депутаты 5 июня одобрили закон, увеличивающий лимит крепости алкогольной продукции, произведенной методом брожения, в лицензионной розничной продаже до 8 процентов. В силу этот документ вступит 10 июня.

Ранее выяснилось, что Финляндия не досчитывается от 80 до 100 миллионов евро каждый год из-за того, что ее граждане обманом добывают алкоголь в интернете или в соседних государствах, не оплачивая соответствующие налоги. Объясняется это тем, что в Финляндии самый дорогой алкоголь в ЕС, и поэтому жители предпочитают искать выпивку подешевле.

А вот уровень употребления спиртного в Европе продолжает снижаться. ВОЗ выяснила, что общее потребление алкоголя на жителя ЕС в возрасте 15 лет и старше уменьшилось на 2,9 литра за последние 40 лет: с 12,7 литра в 1980 году до 9,8 литра в 2020 году. В европейском регионе (в который эксперты ВОЗ включают и Россию) наблюдается похожая тенденция.

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      Кирилл Луцюк
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