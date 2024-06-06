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04:00, 6 июня 2024Интернет и СМИ

Звезда OnlyFans посетовала на трудности заработка и развеяла миф о своей работе

Slim Thick Vic

Slim Thick Vic. Кадр: Pillow Talk / YouTube

Американская порноактриса, известная как Slim Thick Vic, заявила, что зарабатывать на продаже откровенного контента на платформе OnlyFans непросто. Главный миф о своей работе она развеяла в подкасте Pillow Talk, выпуск вышел на YouTube.

«Люди думают, что я выбрала легкий путь, но это не так. Я начала вести OnlyFans уже давно, но только сейчас стала хорошо зарабатывать», — сказала порнозвезда.

Ведущий подкаста Райан Паунелл добавил, что модели OnlyFans не только снимаются в откровенном контенте, но и одновременно выступают сами для себя режиссерами, сценаристами, продюсерами, бухгалтерами и менеджерами соцсетей. Slim Thick Vic согласилась с ним. Она также добавила, что работа на платформе учит правильно распределять время.

Ранее Slim Thick Vic рассказала, что выросла в секте. По словам девушки, из-за этого в юности она не могла свободно принимать решения.

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      Олег Давыдов
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