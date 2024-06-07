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03:39, 7 июня 2024Из жизни

Девушка уличила бойфренда в измене с помощью особенного кольца

Девушка уличила бойфренда в измене с помощью необычного кольца в Австралии

Фото: Edward Cisneros / Unsplash

В Австралии девушка уличила бойфренда в измене с помощью особенного обручального кольца. Этой историей поделилась ее подруга в TikTok.

Подруга блогерши состояла в романтических отношениях два года, когда ее молодой человек сделал ей предложение. Девушка согласилась, но попросила обручальное кольцо ювелирной фирмы Darry Ring. Ее основатели верят в вечную любовь и продвигают эту идею через свой бренд. Необычность концепции фирмы состоит в том, что в Darry Ring можно купить только одно обручальное кольцо за всю жизнь. Если мужчина хочет приобрести своей невесте украшение от бренда, он должен предоставить личные данные и подписать специальный договор — так называемое соглашение о настоящей любви.

По словам блогерши, бойфренд ее подруги, видимо, не понял концепцию компании и не почувствовал подвоха. Вместе с девушкой он пришел в магазин бренда и уже собирался оплатить кольцо, когда его покупку отменили. Сотрудник ювелирного магазина обнаружил, что мужчина уже покупал украшение Darry Ring месяц назад.

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Так подруга блогерши и поймала потенциального жениха на измене. Выяснилось, что на протяжении шести месяцев он обманывал ее и встречался с другой. Пара рассталась. «Все благодарности — Darry Ring, вы, ребята, кажется, делаете благое дело», — отметила блогерша.

Ранее сообщалось, что любители измен объединились в онлайн-сообщество, чтобы оправдать свое поведение. Теперь они называют неверность «любовь к сладкому» и призывают не осуждать их.

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      Юлия Юткина
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