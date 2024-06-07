Еще один беспилотник сбили над Белгородской областью

Над Белгородской областью сбили еще один беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.
По их данным, попытка атаки беспилотника самолетного типа по объектам на территории России произошла 7 июня около 20:00 по московскому времени.
«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — добавили в оборонном ведомстве.
Ранее ВСУ попытались атаковать Россию перед выступлением президента Владимира Путина на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Тогда ПВО сбили три беспилотника самолетного типа над Белгородской областью.