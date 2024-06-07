Еще один беспилотник сбили над Белгородской областью

Минобороны отчиталось еще об одном сбитом над Белгородской областью беспилотнике

Над Белгородской областью сбили еще один беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

По их данным, попытка атаки беспилотника самолетного типа по объектам на территории России произошла 7 июня около 20:00 по московскому времени.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — добавили в оборонном ведомстве.

Ранее ВСУ попытались атаковать Россию перед выступлением президента Владимира Путина на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Тогда ПВО сбили три беспилотника самолетного типа над Белгородской областью.