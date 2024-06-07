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20:43, 7 июня 2024Россия

Еще один беспилотник сбили над Белгородской областью

Минобороны отчиталось еще об одном сбитом над Белгородской областью беспилотнике

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Над Белгородской областью сбили еще один беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

По их данным, попытка атаки беспилотника самолетного типа по объектам на территории России произошла 7 июня около 20:00 по московскому времени.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — добавили в оборонном ведомстве.

Ранее ВСУ попытались атаковать Россию перед выступлением президента Владимира Путина на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Тогда ПВО сбили три беспилотника самолетного типа над Белгородской областью.

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      Никита Абрамов
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