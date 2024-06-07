Фитнес-инструкторы назвали правила занятий зумбой дома

Фитнес-инструкторы Гуля Журавлева и Карина Рышмакова назвали правила, которых следует придерживаться при занятиях зумбой в домашних условиях. Их слова приводит «Спорт-Экспресс».

В первую очередь эксперты предложили выбрать подходящую одежду. Для занятий подойдут легинсы или джоггеры, футболка и кроссовки. Женщинам с большой грудью эксперты посоветовали подобрать спортивный бюстгальтер с хорошей поддержкой, чтобы избежать дискомфорта во время прыжков.

Заниматься зумбой инструкторы рекомендовали в просторной комнате, где будет достаточно места для танцевальных движений. Тренироваться они предложили по видеоурокам.

Журавлева и Рышмакова также описали правильную последовательность тренировки. Начать они посоветовали с 10-минутной разминки. Затем 5-10 минут посвятить разучиванию движений и продолжать танцевать на протяжении 30-40 минут. Завершать тренировку обязательна должна заминка — спокойные упражнения, чтобы привести дыхание в норму. По словам экспертов, правильный план тренировки поможет извлечь максимум пользы и избежать травм.

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