Макрон: Франция начала подготовку украинских пилотов

Франция начала подготовку пилотов Вооруженных сил Украины (ВСУ) с 7 июня. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон в ходе совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским, передает Reuters.

«Обучение украинских пилотов начинается в настоящий момент», — рассказал французский лидер.

Ранее Песков заявил, что слова президента Франции Эммануэля Макрона о готовности к прямому участию в конфликте на Украине являются провокационными и нагнетающими. Он также подчеркнул, что французский лидер демонстрирует «абсолютную поддержку» Украины, вплоть до слов о готовности к вовлечению в конфликт.