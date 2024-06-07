Глава «АвтоВАЗа» ответил на претензии о росте цен фразой «чья бы корова мычала»

Глава «АвтоВАЗа» ответил на претензии о ценах фразой «бревна не замечаем»

Глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) ответил на претензии о росте цен фразой «бревна не замечаем». Так президент автоконцерна отреагировал на заявление президента «Автотора» Дениса Пака, который ранее заявил о повышении цен на автомобили конкурентами, пишет РБК.

Пак на сессии форума о развитии автомобильной отрасли отметил, что «самый высоколокализованный производитель поднял цены примерно на 35-40 процентов», имея в виду изменение цен с 2022 года. «Как правило, не замечаем бревна в своем глазу», — сказал Соколов. Он призвал не жонглировать цифрами, и обратил внимание, что 40 процентов — это повышение цен за период индексации «с периода морковкиного заговения». При этом основная доля в этом увеличении стоимости была сделана предыдущим акционером «АвтоВАЗа», компанией Renault, которая «сбежала из страны», подчеркнул президент автопроизводителя.

Соколов также обратил внимание на производство «Автотор», где ни один из элементов автомобилей, которые собираются на предприятии, не локализован. По его словам, компания с 1996 года не произвела ничего отечественного и конкурентного. При этом у машин «АвтоВАЗа» уровень реальной локализации составляет 99,8 процента, что сказывается на цене, заявил глава концерна. «Чья бы корова мычала, а тут цифры вполне показательны», — добавил он.

Ранее стало известно, что в России резко выросли продажи легковушек. В мае 2024 года в РФ было реализовано 127,2 тысячи новых легковых автомобилей, что на 76 процентов больше, чем в апреле 2023 года. При этом эксперты выяснили, что хотя автомобилей в РФ реализуют больше, чем год назад, но по отношению к предыдущему месяцу объемы продаж падают (снижение на 7 процентов).

