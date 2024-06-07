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12:38, 7 июня 2024Экономика

Глава «АвтоВАЗа» ответил на претензии о росте цен фразой «чья бы корова мычала»

Глава «АвтоВАЗа» ответил на претензии о ценах фразой «бревна не замечаем»

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) ответил на претензии о росте цен фразой «бревна не замечаем». Так президент автоконцерна отреагировал на заявление президента «Автотора» Дениса Пака, который ранее заявил о повышении цен на автомобили конкурентами, пишет РБК.

Пак на сессии форума о развитии автомобильной отрасли отметил, что «самый высоколокализованный производитель поднял цены примерно на 35-40 процентов», имея в виду изменение цен с 2022 года. «Как правило, не замечаем бревна в своем глазу», — сказал Соколов. Он призвал не жонглировать цифрами, и обратил внимание, что 40 процентов — это повышение цен за период индексации «с периода морковкиного заговения». При этом основная доля в этом увеличении стоимости была сделана предыдущим акционером «АвтоВАЗа», компанией Renault, которая «сбежала из страны», подчеркнул президент автопроизводителя.

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Соколов также обратил внимание на производство «Автотор», где ни один из элементов автомобилей, которые собираются на предприятии, не локализован. По его словам, компания с 1996 года не произвела ничего отечественного и конкурентного. При этом у машин «АвтоВАЗа» уровень реальной локализации составляет 99,8 процента, что сказывается на цене, заявил глава концерна. «Чья бы корова мычала, а тут цифры вполне показательны», — добавил он.

Ранее стало известно, что в России резко выросли продажи легковушек. В мае 2024 года в РФ было реализовано 127,2 тысячи новых легковых автомобилей, что на 76 процентов больше, чем в апреле 2023 года. При этом эксперты выяснили, что хотя автомобилей в РФ реализуют больше, чем год назад, но по отношению к предыдущему месяцу объемы продаж падают (снижение на 7 процентов).

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