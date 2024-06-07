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14:22, 7 июня 2024Экономика

Глава ВТБ заявил о готовности министра финансов отдать жизнь за бюджет

Глава ВТБ Костин о Силуанове: жизнь отдаст, но бюджет в обиду не даст
Андрей Костин

Андрей Костин. Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Глава банка ВТБ Андрей Костин заявил, что министр финансов РФ Антон Силуанов готов будет пожертвовать собой ради российского бюджета. Такую шутку руководитель кредитной организации произнес в ходе своего выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), пишет РИА Новости.

«Антон Германович жизнь отдаст, но бюджет в обиду не даст. Точно, он всегда его отстаивает», — отметил Костин. Он также подчеркнул, что работа главы Минфина тяжелейшая уже долгие годы. При этом именно благодаря Силуанову Россия может похвастаться стабильной макроэкономикой на протяжении многих лет, добавил глава ВТБ.

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Ранее Костин рассказал, что проблема с зависшими индийскими рупиями в России сегодня рассосалась. Он заметил, что страны по всему миру находятся в начале пути по снижению зависимости от доллара. Причиной этих шагов стало использование США валюты валюту международного расчета «для введения санкций, для наказания, для угроз».

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