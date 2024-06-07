Глава ВТБ заявил о готовности министра финансов отдать жизнь за бюджет

Глава ВТБ Костин о Силуанове: жизнь отдаст, но бюджет в обиду не даст

Глава банка ВТБ Андрей Костин заявил, что министр финансов РФ Антон Силуанов готов будет пожертвовать собой ради российского бюджета. Такую шутку руководитель кредитной организации произнес в ходе своего выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), пишет РИА Новости.

«Антон Германович жизнь отдаст, но бюджет в обиду не даст. Точно, он всегда его отстаивает», — отметил Костин. Он также подчеркнул, что работа главы Минфина тяжелейшая уже долгие годы. При этом именно благодаря Силуанову Россия может похвастаться стабильной макроэкономикой на протяжении многих лет, добавил глава ВТБ.

Ранее Костин рассказал, что проблема с зависшими индийскими рупиями в России сегодня рассосалась. Он заметил, что страны по всему миру находятся в начале пути по снижению зависимости от доллара. Причиной этих шагов стало использование США валюты валюту международного расчета «для введения санкций, для наказания, для угроз».