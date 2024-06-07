Создатели ИИ-смартфона разочаровались и решили продать его за миллиард долларов

Создатели Humane AI Pin, который позиционировали как замену смартфонам, пытались продать проект устройства. Об этом сообщает газета The New York Times (NYT).
Humane AI Pin представили в начале года: девайс на основе искусственного интеллекта (ИИ) не имел дисплея, но передавал информацию голосом или посредством проекции. Устройство позиционировали как замену смартфонам. Источникам NYT стало известно, что руководители Humane разочаровались в проекте и решили продать его крупной компании.
Сообщается, что предприниматели общались с американским IT-гигантом Hewlett Packard (HP). Его основатели оценили стартап более чем в один миллиард долларов. На HP создатели ИИ-смартфона вышли потому, что в 2010 году корпорация приобрела производителя карманных персональных компьютеров Palm.
В материале уточняется, что компания Humane начала переговоры о продаже сразу после публикации разгромных обзоров блогеров и журналистов, которые раскритиковали AI Pin. В частности, девайс высмеяли из-за низкой автономности, сильного перегрева и многочисленных багов. Стоимость Humane AI Pin составляет 699 долларов, или около 62 тысяч рублей.
В начале мая специалисты издания 9to5Google раскритиковали гаджеты с искусственным интеллектом, которые должны заменить смартфоны. По их мнению, современные гаджеты на основе ИИ ужасны даже в сравнении с «самыми плохими смартфонами».