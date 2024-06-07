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11:04, 7 июня 2024Наука и техника

Создатели ИИ-смартфона разочаровались и решили продать его за миллиард долларов

NYT: авторы ИИ-смартфона Humane AI Pin пытались продать его за миллиард долларов

Кадр: humane / YouTube

Создатели Humane AI Pin, который позиционировали как замену смартфонам, пытались продать проект устройства. Об этом сообщает газета The New York Times (NYT).

Humane AI Pin представили в начале года: девайс на основе искусственного интеллекта (ИИ) не имел дисплея, но передавал информацию голосом или посредством проекции. Устройство позиционировали как замену смартфонам. Источникам NYT стало известно, что руководители Humane разочаровались в проекте и решили продать его крупной компании.

Сообщается, что предприниматели общались с американским IT-гигантом Hewlett Packard (HP). Его основатели оценили стартап более чем в один миллиард долларов. На HP создатели ИИ-смартфона вышли потому, что в 2010 году корпорация приобрела производителя карманных персональных компьютеров Palm.

В материале уточняется, что компания Humane начала переговоры о продаже сразу после публикации разгромных обзоров блогеров и журналистов, которые раскритиковали AI Pin. В частности, девайс высмеяли из-за низкой автономности, сильного перегрева и многочисленных багов. Стоимость Humane AI Pin составляет 699 долларов, или около 62 тысяч рублей.

В начале мая специалисты издания 9to5Google раскритиковали гаджеты с искусственным интеллектом, которые должны заменить смартфоны. По их мнению, современные гаджеты на основе ИИ ужасны даже в сравнении с «самыми плохими смартфонами».

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      Андрей Ставицкий
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