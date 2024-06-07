В Госдуме назвали процент индексации пенсий работающим пенсионерам

Депутат Бессараб рассказала об одинаковой индексации пенсионерам с работой и без

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб назвала возвращение индексации пенсий работающим пенсионерам необходимой и своевременной мерой поддержки. В беседе с «Лентой.ру» она также рассказала о том, каким может быть процент будущей индексации.

Ранее президент России Владимир Путин решил вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам. С данной инициативой он выступил в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Глава государства поручил принять соответствующий законопроект с 1 февраля 2025 года.

Возможный процент индексации будет соответствовать именно индексации за все годы работы пенсионера, то есть как при увольнении. И в последующем индексация пенсий работающим пенсионерам будет соответствовать такому же показателю, как и неработающим. То есть мы повторим систему, которая была рабочей до 2016 года, когда индексацию заморозили Светлана Бессараб депутат Госдумы

Депутат сочла меру крайне актуальной. «По оценкам специалистов, к 2030 году будет не хватать порядка 2,5 миллиона высококвалифицированных кадров, а многие наши работающие пенсионеры — это высококвалифицированные опытные специалисты, которые могут быть наставниками для молодежи, в том числе в производственном секторе экономики, и для нас это крайне важно. По оценкам аналитиков, у нас сегодня количество пенсионеров, которых можно привлечь в экономику, больше, чем молодежи, которую можно привлечь. К сожалению, мы попали в ту самую демографическую яму, и сейчас нам нужно из нее постепенно выбираться, при этом, что называется, сохранить все свои инструменты и возможности», — поделилась собеседница «Ленты.ру».

Парламентарий добавила, что часть работающих пенсионеров ежегодно увольняется для получения индексации, и порядка 34-36 процентов из них потом не возвращаются на работу. «Нам, конечно, нужно эту систему просто исправить, доработать, донастроить и дать возможность людям работать», — заключила она.

Индексация фиксированной части пенсии работающим пенсионерам была приостановлена указом президента с 2016 года. Речь идет о тех, кто получает пенсию и работает в соответствии с трудовым и гражданско-правовым договором, при этом работодатель делает отчисления в СФР.

Ранее Путин утвердил выплату сразу двух пенсий для семей, потерявших кормильца-участника специальной военной операции (СВО).