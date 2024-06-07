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17:11, 7 июня 2024Экономика

Избыток госпомощи бизнесу сочли опасным для экономики

В Совкомбанке призвали уменьшить государственную помощь бизнесу
Сергей Хотимский

Сергей Хотимский. Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Российский частный бизнес столкнулся с большим вызовом — избытком государственной помощи, заявил первый заместитель председателя правления Совкомбанка Сергей Хотимский в ходе Петербургского международного экономического форума. Его цитирует ТАСС.

По его словам, в настоящее время есть много льготных программ финансирования, а в итоге для того чтобы сбить инфляцию, нужны 16-процентные ставки. Иными словами, большое число таких программ ведут к диспаритету.

Эксперт встревожился из-за того, что в 2025 году у российских предпринимателей не будет такого фискального стимула, который имел место в 2024 году. А значит, это обернется огромными затратами частных компаний на налоги и высокие зарплаты, так как поддерживаемые государством отрасли активно увеличивают число рабочих мест.

Поэтому, как полагает Хотимский, если есть цель создать бизнесу максимально хорошие перспективы в 2030 году, нужно меньше поддержки и больше равновесных условий.

В конце мая 2024 года премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что малый и средний бизнес не нуждаются в гиперопеке со стороны государства. Куда в большей степени им нужны льготные кредиты, субсидии и гранты со стороны властей.

В апреле 2024 года стало известно, что субъектам малого и среднего бизнеса в России разрешат обращаться за кредитными каникулами. Они смогут получить отсрочку на уплату платежей до шести месяцев. Однако пользоваться такой льготой разрешается лишь раз в пять лет.

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      Кирилл Луцюк
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