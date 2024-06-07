Квартира россиян загорелась из-за холодильника

В Южно-Сахалинске квартира загорелась из-за вспыхнувшего холодильника

В Южно-Сахалинске квартира загорелась из-за вспыхнувшего холодильника. О пожаре сообщает Главное управление МЧС России по Сахалинской области в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел вечером 6 июня в жилом доме номер 35 на улице Карьерной. Загорелась одна из квартир на первом этаже здания. Первый пожарный расчет прибыл через три минуты после обращения. Причиной возгорания стал холодильник — к моменту прибытия спасателей он уже был охвачен пламенем.

Пожар локализовали в 20:35 по местному времени (12:35 по московскому времени), а в 20:56 — полностью ликвидировали на площади два квадратных метра. В тушении участвовали 10 пожарных и 2 единицы техники. Никто не пострадал, отметили в ведомстве.

Ранее в одном из многоэтажных домов в Ростовской области загорелся балкон квартиры. Причиной пожара стали стоявшие на нем бутылки — они создали эффект линзы для солнечного света и воспламенили конструкцию.