Лавров провел переговоры с главой МИД Израиля Кацем

Лавров провел с главой МИД Израиля Исраэлем Кацем переговоры, в ходе которых были обсуждены конфликт в секторе Газа и повестка двусторонних отношений. Об этом сообщается на сайте Министерства иностранных дел России.

«Состоялся обмен мнениями о ситуации на Ближнем Востоке с акцентом на обстановку в зоне палестино-израильского конфликта. В свете продолжающейся военной операции в секторе Газа, эскалации напряженности на Западном берегу реки Иордан и в израильско-ливанском приграничье, с российской стороны была подчеркнута необходимость скорейшего прекращения боевых действий», — отмечается в заявлении дипломатического ведомства.

Дополнительно сообщается, что темой переговоров стала проблема удержания палестинским радикальным движением ХАМАС заложников, в том числе российских граждан.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва выступает за двугосударственное решение палестино-израильского конфликта и признание независимой Палестины в соответствии с резолюцией Совета Безопасности (СБ) ООН. Таким образом он прокомментировал решение Испании, Норвегии и Ирландии признать Палестину суверенным государством.