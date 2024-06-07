Макрон открестился от инцидента с арестованным в России французом

Макрон заявил, что задержанный в Москве француз работал на швейцарскую НПО

Президент Франции Эммануэль Макрон прокомментировал инцидент с арестом в России гражданина этой страны. Об этом политик заявил в эфире телеканала TF1.

«Он ни в коем случае не работал на Францию», — заявил глава Пятой республики. Он уточнил, что задержанный трудился в некой швейцарской неправительственной организации (НПО), которая занимается дипломатией и дискуссионной деятельностью.

При этом Макрон заверил, что арестованный соотечественник «получит всю протокольную защиту».

Француза задержали в четверг, 6 июня, в Москве. Его подозревают в сборе сведений в области военной деятельности России. Как утверждает следствие, мужчина неоднократно приезжал в Россию, в том числе в столицу, где проводил встречи с россиянами.