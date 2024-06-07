Владимир Машков назначен директором театра «Современник»

Народный артист России Владимир Машков назначен директором театра «Современник». Информация об этом появилась на сайте мэра Москвы.

«Работа в "Современнике" для меня — большая ответственность, личная ответственность перед Галиной Борисовной [Волчек]», — сказал актер.

Кадровые изменения коснулись и других столичных театров. Так, художественным руководителем Московского академического театра сатиры будет Евгений Герасимов, а Театра Романа Виктюка — Константин Богомолов. В то же время все трое сохранят текущие должности художественных руководителей: Машков — в Московском театре Олега Табакова, Герасимов — в Театре на Малой Ордынке, а Богомолов — в Театре на Малой Бронной.

Ранее Константин Богомолов пожаловался на травлю со стороны эмигрантов. Он отметил, что покинувшие Россию люди «развязали настоящую травлю» участников его театрального проекта «Голоса страны». При этом режиссер заметил, что его коллеги спокойно через это прошли и продолжили работать.