Москвичам назвали разрешенные для купания пляжи

Роспотребнадзор: купание в Москве официально разрешено в семи зонах отдыха

Этим летом купаться в Москве можно в семи зонах отдыха. Соответствующие места называет столичный Роспотребнадзор.

Для купания ведомство одобрило зону отдыха Тропарево в Юго-Западном административном округе, озеро Белое в Восточном административном округе и Мещерское в Западном АО. Также купание официально разрешено на пляже «Динамо» и на Головинских прудах на севере города.

В Зеленограде для купания открыты Большой городской пруд и Черное озеро — зоны отдыха «Путяевский пруд №1», «Серебряный Бор — 2», «Серебряный Бор — 3» и Школьное озеро закрыты на реконструкцию. Также пока не используются Кировская и Строгинская поймы в СЗАО, Пионерский пруд, Воробьевская набережная в ЗАО и пруд Быково Болото. Без права купания можно отдыхать еще в 35 зонах в Москве.

Ранее москвичам рассказала, когда можно плавать в городских водоемах. Чтобы не простудиться, купаться стоит при температуре воды не ниже 22 градусов. Солнечный удар легче получить в промежутке между 11:00 и 15:00.